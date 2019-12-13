Сильвестр Игбун: «Уфа» стремилась меня сохранить, но изменить моего решения не смогли бы»

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал о деталях своего перехода из «Уфы» в московский клуб нынешним летом.

— Как вы потеряли мотивацию в «Уфе»? Год назад играли в Лиге Европы, после вашего ухода команда обыгрывает грандов.

— После четырех лет в «Уфе» настало время для нового вызова. Перед отпуском обратился к президенту : «Я сделал, что мог, для клуба, прошел через трудные и удачные времена. Вы удерживали меня, но пора прощаться». Он согласился, а, вернувшись, я увидел, что за меня выставили слишком высокую цену. Это стало проблемой: на меня выходили многие клубы, и лето могло сложиться гораздо проще. «Уфа» стремилась меня сохранить, но изменить моего решения не смогли бы.

— Когда возникло «Динамо»?

— В день матча «Уфы» с «Оренбургом», который я смотрел с трибуны. Назавтра собирался в Нигерию. Уже в аэропорту, ожидая вылета в Москву, получил звонок от президента «Уфы»: «Останься, на тебя есть планы у «Краснодара». Жди звонка». Я ответил, что перезвоню или отправлю сообщение. К тому моменту меня уже хотел видеть «Арсенал».

Через пару минут после прибытия в Москву снова звонит президент: «Возник вариант с «Динамо», собираются с тобой поработать». На следующий день я встретился в отеле с директором, который уже ушел, за пару часов все обговорили. Пока я здесь в аренде, но точно хочу остаться насовсем по окончании сезона.

— Почему отказывались выходить на поле прежде, чем «Уфа» отдала вас «Динамо»?

— «Уфа» мне объясняла: «Арсенал» — примерно наш уровень, если тебя захотят в России, то это должен быть топ-клуб». — «Полностью согласен. Но если я им не нужен, что поделать? С радостью поиграл бы в российском топ-клубе, но что-то оттуда не звонят. Не проситься же мне самому? Отпустите в Тулу». — «Нет, тогда Саудовская Аравия». — «Мы так не договаривались, речь шла об «Арсенале». Вы не заботитесь о моем будущем — а раз так, с чего я должен представлять «Уфу», биться за нее, как будто все в порядке? Не можете принять решения — его приму я». К тому же мог получить травму.

— Как это воспринимал Евсеев?

— С ним не было проблем. Как бывший футболист Евсеев понимал меня, видел, что разумом я не с «Уфой». У него, кстати, есть что-то общее с нашим тренером в «Динамо». Оба жесткие парни, требуют стопроцентной дисциплины. Другие постоянно шутят, смеются, работают расслабленно — это не тот случай. У Евсеева и Новикова все равны, даже большие игроки обязаны работать на полную, слабости не прощают, — сказал Игбун.

Напомним, Игбун летом на правах аренды перешел в «Динамо».