Пенсионерка из Татарстана лишилась 800 тысяч рублей, поверив письму о наследстве 4,2 млн евро

Пенсионерка из Набережных Челнов перечислила мошенникам 800 тысяч рублей, поверив в письмо некоего юриста о полученном наследстве. Деньги 78-летняя женщина занимала у знакомых и оформляла займы.

Полгода назад она получила письмо от неизвестного юриста, которому поручено заниматься делом о наследстве. В письме значилось, что она якобы является наследницей умершего родственника ее мужа, и теперь ей полагается треть от завещанных 4,2 млн евро. Женщина поверила письму, так как родственники мужа действительно проживали за границей.

По условиям юриста, она должна была открыть счет в местном банке и перечислить некую сумму денег. За полгода под предлогами покрытия расходов женщина перевела на счет больше 800 тысяч рублей. Деньги она одалживала у знакомых и брала в кредиты в банках и микрофинансовых организациях.

Через полгода пенсионерка поняла, что ее обманули. Она обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает МВД по РТ.