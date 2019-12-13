Главное к утру: близняшки на «Рынке шкур», украшение кремля и новый индустриальный парк

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В Татарстане хотят увеличить уровень укомплектованности поликлиник врачами. В Министерстве здравоохранения Татарстана состоялось итоговое заседание общественного совета по реализации проекта по публичному формированию целей и задач ведомства на 2020 год. В списке задач — снижение уровня смертности, укомплектование штата врачей, а также увеличение доступности использования УЗИ-аппаратов.



В Казани начали украшать Спасскую башню в кремле к Новому году. Ранее «Реальное время» подробно писало, сколько денег выделит исполком Казани на иллюминацию в новогодние каникулы и на что конкретно пойдут эти суммы. «Казэнерго» до 31 декабря 2019 года должно почти за 100 млн рублей разместить восемь видов объектов, в том числе светящиеся композиции «2020» в кремле и Старо-Татарской слободе.



Знаменитые сестры-близняшки из Казани Аделя и Алина засветились в скандальном телеграм-канале «Рынок шкур». Согласно информации, размещенной на канале, близняшкам перевели 3 млн рублей. «Они начали впоследствии давать заднюю, пришлось отменять платеж, так как тему они сорвали», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Рынок шкур» публикует информацию о девушках, которые якобы занимаются эскорт-услугами и проституцией. Он получил известность после одноименного выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия». В передаче редакторы выдали себя за состоятельных персон и заказали ужин с продолжением у якобы эскортниц, чьи данные они нашли на канале. В числе таких эскортниц оказались и звезды шоу-бизнеса.

В бассейны Татарстана продолжают не пускать посетителей без справки. Напомним, что теперь россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справки, такое решение вынес Верховный суд России. Инициатором судебного разбирательства стал Роспотребнадзор. Ведомство настаивало, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку. Исключением являются города, где наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.



Минниханов ознакомился с работой минского индустриального парка «Великий камень». В ходе презентации парка главе республики рассказали, что направлениями парка являются сферы машиностроения, электроники и телекоммуникаций, тонкая химия, биотехнологии, новые материалы, логистика, фармацевтика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных. Помимо этого, на территории парка развиваются социальные проекты: строятся жилые дома, медицинские и образовательные учреждения.

