Минниханов ознакомился с работой минского индустриального парка «Великий камень»

Фото: преcc-cлужба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил индустриальный парк «Великий камень» в Минске.

В ходе презентации парка главе республики рассказали, что направлениями парка являются сферы машиностроения, электроники и телекоммуникаций, тонкая химия, биотехнологии, новые материалы, логистика, фармацевтика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.

Помимо этого, на территории парка развиваются социальные проекты: строятся жилые дома, медицинские и образовательные учреждения.

Также Минниханов оценил центр комплексного обслуживания инвесторов и резидентов «Одна станция», позволяющий потенциальным резидентам парка получать необходимые услуги от госорганов Беларуси и решать различные процедурные вопросы. Он предложил прислать представителей Минцифры Татарстана, МФЦ РТ и руководство особых экономических зон республики для обмена опытом, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что товарооборот с Белоруссией может быть увеличен до $2 млрд, подчеркнув, что Республика Беларусь является стратегическим партнером региона.

