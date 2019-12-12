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В Казани начали украшать Спасскую башню в Кремле к Новому году

20:56, 12.12.2019
В Казани начали украшать Спасскую башню в Кремле к Новому году
Фото: соцсети

Рабочие начали украшать Спасскую башню в казанком Кремле к Новому году. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Ранее «Реальное время» подробно писало, сколько денег выделит исполком Казани на иллюминацию в новогодние каникулы и на что конкретно пойдут эти суммы. «Казэнерго» до 31 декабря 2019 года должно почти за 100 млн рублей разместить восемь видов объектов, в то числе светящиеся композиции «2020» в Кремле и Старо-Татарской слободе.

В итоге по размерам трат на новогоднее оформление Казань заняла третье место среди городов России.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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