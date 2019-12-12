В бассейны Татарстана продолжают не пускать посетителей без справки — видео

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В бассейны Татарстана по-прежнему не пускают посетителей без медицинской справки, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Напомним, что теперь россияне старше 12 лет смогут посещать бассейн без справки, такое решение вынес Верховный суд России. Инициатором судебного разбирательства стал Роспотребнадзор. Ведомство настаивало, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку. Исключением являются города, где наблюдается нарушение эпидемиологической ситуации.

В Татарстане практически во всех бассейнах продолжают руководствоваться старыми правилами посещения, потому что распоряжения об отмене справки не поступало. Так, корреспондента ТНВ не пустили без справки в бассейн казанского спортивного комплекса «Ватан».

«Есть категория граждан, которые посещать бассейн по медицинским причинам не могут. Не говорю там про дерматиты, а допустим если у человека естественные проблемы или были случаи эпилепсии в бассейне допустим. Если мы не будем знать эти случаи, а просто запускать людей в бассейн, то есть мы очень большой риск на себя берем», — сказал заведующий плавательным бассейном СК «Олимпиец» Дмитрий Дрожецкий.