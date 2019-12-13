Близняшки из Казани засветились в скандальном телеграм-канале «Рынок шкур»

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Знаменитые сестры-близняшки из Казани засветились в скандальном телеграм-канале «Рынок шкур».

Согласно информации, размещенной на канале, близняшкам перевели 3 млн рублей.

«Они начали впоследствии давать заднюю, пришлось отменять платеж, так как тему они сорвали», — говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Рынок шкур» публикует информацию о девушках, которые якобы занимаются эскорт-услугами и проституцией. Он получил известность после одноименного выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия». В передаче редакторы выдали себя за состоятельных персон и заказали ужин с продолжением у якобы эскортниц, чьи данные они нашли на канале. В числе таких эскортниц оказались и звезды шоу-бизнеса.

Ранее на «Рынке шкур» засветилась девушка из Набережных Челнов.