В Татарстане хотят увеличить уровень укомплектованности поликлиник врачами

В Министерстве здравоохранения Татарстана состоялось итоговое заседание общественного совета по реализации проекта по публичному формированию целей и задач ведомства на 2020 год.

В список вошли:



увеличить уровень укомплектованности поликлиник врачами (при коэффициенте совместительства 1,2) с 82,1 до 84,2%; снизить уровень смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 1,2% (2019 год — 196; 2020 год — 193,7 на 100 тыс. населения); увеличить доступность использования УЗИ-аппаратов с 70 до 89%, сократив сроки ожидания планового обследования (до 14 дней) в муниципальных образованиях Республики Татарстан; увеличить долю записей на плановый прием к врачу в электронном виде с 65 до 70%; увеличить долю отремонтированных больниц с 29,8 до 35,1%; увеличить долю врачей, имеющих квалификационную категорию, с 38 до 40,2%.

Ранее цели и задачи на 2020 год определил Минкульт Татарстана.