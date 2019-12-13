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В Татарстане хотят увеличить уровень укомплектованности поликлиник врачами

00:28, 13.12.2019
В Татарстане хотят увеличить уровень укомплектованности поликлиник врачами
Фото: realnoevremya.ru

В Министерстве здравоохранения Татарстана состоялось итоговое заседание общественного совета по реализации проекта по публичному формированию целей и задач ведомства на 2020 год.

В список вошли:

  1. увеличить уровень укомплектованности поликлиник врачами (при коэффициенте совместительства 1,2) с 82,1 до 84,2%;
  2. снизить уровень смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 1,2% (2019 год — 196; 2020 год — 193,7 на 100 тыс. населения);
  3. увеличить доступность использования УЗИ-аппаратов с 70 до 89%, сократив сроки ожидания планового обследования (до 14 дней) в муниципальных образованиях Республики Татарстан;
  4. увеличить долю записей на плановый прием к врачу в электронном виде с 65 до 70%;
  5. увеличить долю отремонтированных больниц с 29,8 до 35,1%;
  6. увеличить долю врачей, имеющих квалификационную категорию, с 38 до 40,2%.

Ранее цели и задачи на 2020 год определил Минкульт Татарстана.

ОбществоМедицина Татарстан
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