Сенат США утвердил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России

Сенат США утвердил кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

За его кандидатуру проголосовали более половины сенаторов. Теперь указ о назначении Салливана должен подписать президент США Дональд Трамп, пишет RT.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман занимал этот пост с октября 2017 года. В августе текущего года он подал президенту Трампу заявление об отставке с 3 октября.

Пост, помимо Салливана, могли занять спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и американский посол в Германии Ричард Гренелл.