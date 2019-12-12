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Сенат США утвердил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России

23:23, 12.12.2019
Сенат США утвердил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России
Фото: commons.wikimedia.org

Сенат США утвердил кандидатуру первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

За его кандидатуру проголосовали более половины сенаторов. Теперь указ о назначении Салливана должен подписать президент США Дональд Трамп, пишет RT.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман занимал этот пост с октября 2017 года. В августе текущего года он подал президенту Трампу заявление об отставке с 3 октября.

Пост, помимо Салливана, могли занять спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и американский посол в Германии Ричард Гренелл.

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