Названы кандидаты на пост посла США в России

Белый дом рассматривает на пост посла США в России двух человек. Должность могут занять спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и американский посол в Германии Ричард Гренелл.

Биган имеет опыт работы в России, так как ранее занимал должность вице-президента Ford Motor Co. Гренелл же не заинтересован в переезде в Россию, пишет The Wall Street Journal.

Отмечатся, что президент США Дональд Трамп пока не определился с кандидатом на пост.



Ранее посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке. Он покинет пост 3 октября. В своем послании Трампу Хантсман поблагодарил его за доверие и возможность занять должность посла в Москве «во время исторически сложного периода в двусторонних отношениях».