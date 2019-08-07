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Названы кандидаты на пост посла США в России

20:22, 07.08.2019
Названы кандидаты на пост посла США в России
Фото: mil.ru

Белый дом рассматривает на пост посла США в России двух человек. Должность могут занять спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган и американский посол в Германии Ричард Гренелл.

Биган имеет опыт работы в России, так как ранее занимал должность вице-президента Ford Motor Co. Гренелл же не заинтересован в переезде в Россию, пишет The Wall Street Journal.

Отмечатся, что президент США Дональд Трамп пока не определился с кандидатом на пост.

Ранее посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке. Он покинет пост 3 октября. В своем послании Трампу Хантсман поблагодарил его за доверие и возможность занять должность посла в Москве «во время исторически сложного периода в двусторонних отношениях».

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