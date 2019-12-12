Семейный патент бизнеса могут создать на основе налоговой схемы для самозанятых

Налоговая схема для самозанятых может лечь в основу семейного патента, который планируется ввести в стране для малых предприятий.

«Это [налоговая ставка] 4 процента (при расчете с физическими лицами) и 6 процентов (при расчете с физическими и юридическими лицами). Единственный вопрос, который нас беспокоит, что самозанятые платят налог государству, но они не получают трудовой стаж и право на пенсию, мы считаем, что это для семейных компаний неправильно», — сказала вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова.



Покупая патент на малое семейное предприятие, семья сможет вписать в него всех занятых в бизнесе членов — родителей, детей, в том числе и приемных, бабушек, дедушек, двоюродных и троюродных сестер и братьев. Это избавит предпринимателей от лишней бумажной работы по оформлению табельных документов, уплате дополнительных налогов и взносов, пишет ТАСС.



Ранее сообщалось, что в Татарстане 54,5 тыс. жителей зарегистрировались самозанятыми, еще более 6 тыс. жителей соседних городов выбрали республику регионом своей деятельности.