Девушка из Набережных Челнов засветилась на скандальном «Рынке шкур»

Девушка из Набережных Челнов оказалась в скандальном телеграм-канале «Рынок шкур» с почти 260 тыс. подписчиками. Этот канал публикует информацию о девушках, которые якобы занимаются эскорт-услугами и проституцией.

В посте говорится, что девушка оказывала услуги во Франции и Израиле и, судя по всему, рассорилась с собственным сутенером из-за долгов. Автор поста утверждает, что у нее есть маленькая дочь.

Телеграм-канал «Рынок шкур» получил известность после одноименного выпуска передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова на телеканале «Россия». В передаче редакторы выдали себя за состоятельных персон и заказали ужин с продолжением у якобы эскортниц, чьи данные они нашли на канале. В числе таких эскортниц оказались и звезды шоу-бизнеса.

В целом упоминания девушек из Татарстана на канале редки — поиск по постам дает всего два упоминания, второе относится к январю этого года к неизвестной девушке из Казани.