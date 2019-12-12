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Зеленский впервые дал интервью российскому телеканалу

20:35, 12.12.2019
Зеленский впервые дал интервью российскому телеканалу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский дал свое первое полноценное интервью российскому телеканалу в качестве главы государства.

Отрывок показали в эфире телеканала «Россия 24», пишет RT. Полное интервью покажет телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» 15 декабря.

«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что российский телеканал ТНТ убрал из эфирной сетки сериал «Слуга народа», в котором снимался Зеленский. Сериал продержался один день.

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