Зеленский впервые дал интервью российскому телеканалу
Президент Украины Владимир Зеленский дал свое первое полноценное интервью российскому телеканалу в качестве главы государства.
Отрывок показали в эфире телеканала «Россия 24», пишет RT. Полное интервью покажет телеканал «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» 15 декабря.
«Главное, что мы все начали общаться», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что российский телеканал ТНТ убрал из эфирной сетки сериал «Слуга народа», в котором снимался Зеленский. Сериал продержался один день.ОбществоВласть
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