Сериал «Слуга народа» продержался в эфире ТНТ только день

Телеканал ТНТ убрал из эфирной сетки сериал «Слуга народа», в котором снимался украинский комик Владимир Зеленский, ставший позднее президентом Украины. Показаны были всего три серии.

Газета «Ведомости» предполагает, что сериал сняли в спешке, ведь в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замещающие его шоу. Так на 12 и 13 декабря с 19.00 до 20.30 на мобильных устройствах значились сериалы «Полярный» и «СашаТаня», а пользователи компьютеров могли увидеть анонс «Интернов» и того же «СашаТаня».

Однако в ТНТ утверждают, что показывать сериал с Зеленским на канале не собирались изначально. Показ первых серий и анонс ежедневных показов он назвал «маркетинговым ходом».

«Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе Premier», — заявил представитель телеканала.

Еще накануне предполагалось, что сериал будет идти на ТНТ целиком.

Сериал «Слуга народа» состоит из трех сезонов, в которых 51 серия. В нем

рассказывается история обычного учителя истории Василия

Голобородько, ушедшего в политику и постепенно ставшего президентом страны.

