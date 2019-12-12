Исследование: казанцы планируют потратить на подарки на Новый год 10 тысяч
Портал SuperJob провел исследование среди жителей российских городов, сколько жители планируют потратить на подарки к Новому году. Выяснилось, что казанцы планируют израсходовать на новогодние подарки меньше других.
Согласно исследованию, больше всего денег будет потрачено москвичами и жителями Северной столицы и Красноярска. А вот Казань оказалась в самом конце списка, наряду с Волгоградом: жители этих городов в среднем отложили на подарки по 10 тысяч рублей.
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