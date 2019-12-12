Детсад в 11-м квартале ЖК «Салават купере» получил заключение о соответствии

В 11-м квартале жилого комплекса «Салават купере» построили детский сад, рассчитанный на 220 мест. Сегодня инспекция Государственного строительного надзора РТ выдала заключение о соответствии данного объекта.

Общая площадь двухэтажного детсада составляет 4686,6 кв. м. В нем оборудованы помещения для младших, средних и старших групп для детей от полутора до семи лет. Для каждой группы предусмотрены игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет.

Кроме того, в детсаду есть музыкальный и физкультурный залы, помещения для проведения кружков, медицинский блок и лифт. На прилегающей территории обустроены игровые и физкультурно-спортивные площадки с теневыми навесами, сообщила пресс-служба инспекции Госстройнадзора РТ.

Ранее в «Салават купере» построили детские сады по ул. Нурихана Фаттаха, каждый из которых рассчитан на 260 мест.