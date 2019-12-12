Черчесов назвал условия возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал условия, при которых рассмотрит возвращение в национальную команду футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— Допускаете ли появление до Евро в сборной Кокорина и/или Мамаева, если они мощно проявят себя весной? Или пятно, которое они поставили на своей репутации, смывается не сразу?

— Хорошо, что эта история закончилась, и мы опять сможем оценивать Кокорина и Мамаева как футболистов. В январе стартуют сборы, они их пройдут, уже будучи такими же игроками, как и все. Но чтобы они попали в сборную, им надо, во-первых, реально себя проявить на поле, а во-вторых, восстанавливать репутацию за его пределами, — сказал Черчесов.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

В начале сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства футболистов об условно-досрочном освобождении. 17 сентября братья Кокорины и Мамаев были освобождены по УДО.