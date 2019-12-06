Детям на Украине, страдающим от войны, отправили семь тысяч новогодних подарков из Казани

Фото: "Татар-Информ"

МЧС Татарстана вместе с компанией «Нэфис Косметикс» отправило 7 тысяч новогодних подарков для детей из Донбасса и отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

Кроме сладостей, гуманитарный груз содержит бытовую химию — 15 тонн стирального порошка, мыла и гелей для душа. Общий объем груза — две фуры.

Ранее ООН сообщила, что с 2014 года из-за войны в Донбассе были убиты 3 330 мирных граждан. Также за 5 лет были ранены до 9 тысяч человек, 1,3 млн человек стали внутренними переселенцами, еще 3,5 млн нуждаются в помощи.

