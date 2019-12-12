Тяжелоатлеты Зубко и Колесник дисквалифицированы на четыре года

Призеры российских соревнований по тяжелой атлетике Анна Зубко и Александр Колесник дисквалифицированы на четыре года из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает официальный сайт федерации тяжелой атлетики России.

«В соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» на основании и во исполнение решений РАА «РУСАДА» Федерация тяжелой атлетики России 11 декабря 2019 года приняла решение дисквалифицировать спортсменов: Анна Зубко и Александр Колесник», — говорится в заявлении федерации.

Отсчет срока дисквалификации начнется с 18 апреля 2019 года.

Зубко является серебряным призером чемпионата России 2018 года и победительницей первенства страны 2019 года. Колесник на чемпионате России среди юниоров 2019 года стал серебряным призером.