В Татарстане осудили банду из 17 наркоторговцев

В Набережных Челнах осуждены 17 участников преступной группировки, занимавшейся сбытом крупной партии наркотиков. Каждый из них получил от 8 до 12 лет в колониях общего, строгого и особого режимов в зависимости от степени участия в преступлениях.

Судом установлено, что в период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года участники организованной группы распространяли наркотики на территории республик Татарстана, Башкортостана и Ростовской области. Запрещенные вещества поступали от неустановленного организатора интернет-магазина так называемым «оптовым закладчикам», которые расфасовывали и размещали разовые дозы, сообщает прокуратура РТ.

При задержании преступников изъято более 7 кг синтетических наркотических средств. Свою вину подсудимые частично признали. Каждый из 17 осужденных проведет от 8 до 12 лет в колониях общего, строгого и особого режимов. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение против наркоторговцев, у которых изъяли тигренка Луну.

