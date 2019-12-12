Исследование о тяжком насилии: предприниматели и правоохранители в группе риска

Исследование о тяжких преступлениях показало, что 77,5% насилия приходится на безработных и низкоквалифицированных рабочих. Среди немаргинальных групп населения такие преступления чаще всего приходятся на предпринимателей и правоохранителей.

Аналитический обзор «Насильственная преступность в России: жертвы и преступления» опубликован Институтом проблем правоприменения (ИПП) Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Согласно данным ученых, 1% всех жертв насильственных преступлений и 0,9% всех преступников составляют предприниматели. Приблизительно те же цифры приходятся на силовиков, пишет «Коммерсант».

Из обзора следует, что 48,9% преступлений совершается безработными против безработных. Как бытовые квалифицируются 88,6% случаев криминального насилия. Более 70% преступников находились в состоянии опьянения.