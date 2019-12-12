УНИКС на выезде разгромно проиграл «Ховентуду»

УНИКС в выездной встрече группового этапа Кубка Европы разгромно уступил испанскому «Ховентуду» (73:90).

Решающей стала вторая половина матча, где казанцы уступили с разницей в минус 20 очков.

Самым результативным в составе УНИКСа стал Реймар Морган, набравший 18 очков.

После этого поражения в активе казанцев стало 4 поражения при пяти победах. С этим показателем УНИКС делит первое место с еще тремя командами своей группы.

«Ховентуд» (Испания) — УНИКС (Россия) — 90:73 (25:17, 19:30, 24:11, 22:15)

«Ховентуд»: Препелич (15), Хэрэнгоди (12), Лопес-Аростеги (11), Зисис (11).

УНИКС: Морган (18 + 8 подборов), Макколлум (15 + 6 передач), Смит (12).