«Зенит-Казань» начал групповой этап Лиги чемпионов с поражения от «Греньярда»

«Зенит-Казань» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде уступил бельгийскому «Греньярду».

Казанцы относительно легко взяли первые две партии, отдав сопернику менее 40 очков. Однако потом действующие чемпионы Бельгии перехватили инициативу. В результате хозяева вначале сравняли счет, а потом в упорной борьбе на тай-брейке одержали победу.

Отметим, что в составе казанцев на площадку выходил француз Эрвин Нгапет, который присоединился к команде только за несколько часов до начала матча. Ранее он был задержан полицией в Бразилии за домогательства к 29-летней девушке.

Лига чемпионов. Группа C.

«Греньярд» (Бельгия) — «Зенит-Казань» (Россия) — 3:2 (20:25, 18:25, 25:23, 25:22, 20:18)

«Греньярд»: Циммерман (0), Маан (20), Семенюк (15), Войчик (3), Квален (14), Аганиц (8) — стартовая шестерка, Дронкерс (либеро), Нильсен (2), Вейс (0), Питерс (10), Фолгуера (0).

«Зенит-Казань»: Вольвич (7), Бутько (2), Воронков (13), Самойленко (2), Соколов (25), Михайлов (29) — стартовая шестерка, Голубев (либеро), Кротков (либеро), Сурмачевский (0), Земченок (1), Алекно (0), Нгапет (4), Кононов (1).

Очки — 108:113, подача — 5:6, атака — 63:68, блок — 4:10, прием — 59%:53%, ошибки — 29:36.