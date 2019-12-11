Жириновский предложил установить новогодние праздники с 31 декабря по 2 января

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил сделать 31 декабря выходным днем и сократить продолжительность новогодних каникул.



«Мы предложили 31 декабря, и где-то уже губернаторы приняли решение. Почему? Уже предновогоднее настроение. А в январе можно сократить. 31 декабря, первое и второе января, а третьего — на работу. Все остальные дни — к отпуску, пожалуйста». — цитирует депутата пресс-служба Кремля.

Ранее Путин пообещал рассмотреть вариант объявить 31 декабря выходным днем.

Отметим, что споры по поводу 31 декабря не утихают уже несколько недель. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова объяснила, что объявлять последний день года выходным нецелесообразно с экономической и практической точек зрения.