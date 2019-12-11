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В России запустят портал с документами времён Великой Отечественной войны

23:20, 11.12.2019
В России запустят портал с документами времён Великой Отечественной войны
Фото: mil.ru

В мае 2020 года Росархив намерен запустить интернет-портал с рассекреченными документами времён Великой Отечественной войны. Об этом заявила gредседатель общественного совета Главного архивного управления Москвы Елена Малышева в ходе 41-го заседания Российского организационного комитета «Победа».

    Отмечается, что цель проекта «Без срока давности» — рассказать о военных преступлениях и подвиге гражданского населения и увековечить память мирных жителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны. В рамках него уже в течение года ведётся масштабная работа по рассекречиванию» документов, пишет RT. На данный момент рассекречено 623 документа.

    Ранее в Госархиве Татарстана представили документы, выпущенные в начале Великой Отечественной войны.

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