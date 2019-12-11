В России запустят портал с документами времён Великой Отечественной войны

В мае 2020 года Росархив намерен запустить интернет-портал с рассекреченными документами времён Великой Отечественной войны. Об этом заявила gредседатель общественного совета Главного архивного управления Москвы Елена Малышева в ходе 41-го заседания Российского организационного комитета «Победа».

Отмечается, что цель проекта «Без срока давности» — рассказать о военных преступлениях и подвиге гражданского населения и увековечить память мирных жителей, которые погибли во время Великой Отечественной войны. В рамках него уже в течение года ведётся масштабная работа по рассекречиванию» документов, пишет RT. На данный момент рассекречено 623 документа.

Ранее в Госархиве Татарстана представили документы, выпущенные в начале Великой Отечественной войны.