В Госархиве Татарстана представили документы, выпущенные в начале Великой Отечественной войны — видео

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В Госархиве Татарстана представили исторические документы, датированные июнем 1941 года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В этом месяце, 22-го числа, началась Великая Отечественная война.

Среди документов есть телеграмма о начале войны и мобилизации войск, инструкция по приему теплых вещей от населения, заявление о приеме в ряды красноармейцев, а также фотографии, акты и т. д.

Документы, представленные в архиве, выпущены 22, 23 и 26 июня.

Ранее в Госархиве Татарстана презентовали документы татарстанских участников Великой Отечественной войны.