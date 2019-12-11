В Татарстане проводят проверку по факту смерти рабочего, на которого упал столб

В Татарстане проводится доследственная проверка по факту гибели местного жителя. Накануне вечером на поле у села Слобода Екатериновская Новошешминского района было обнаружено тело 34-летнего мужчины с повреждениями грудной клетки и ноги.

По предварительным данным, мужчина работал электромонтером в сетевой компании «Чистопольские электросети». Во время демонтажа линии электропередач на него упал опорный столб. В результате полученных переломов рабочий скончался на месте.

В настоящее время следователем назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает СУ СК РФ по РТ.