В ноябре потребительские цены в Татарстане повысились на 0,3%, с начала года — на 2,5%

По итогам ноября инфляция в Татарстане составила 0,3%, с начала 2019 года — 2,5%.



Цены на продукты в ноябре возросли по сравнению с предыдущим месяцем на 0,6%, рост с начала года составил 1,8%. Непродовольственные товары стали дороже на 0,2%, с начала года — на 2,5%, говорится в сообщении Татарстанстата.



Цены на услуги в ноябре не изменились, а с начала года выросли на 3,5%.

Ранее в Казанской городской думе обсудили прогноз социально-экономического развития Казани на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Согласно плану, по итогам 2019 года инфляция ожидается на уровне 5%. В последующие годы ожидается, что инфляция остановится на уровне 4%.