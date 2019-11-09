Власти Казани: безработица не превысила 0,64%, а средняя зарплата составила 45 тысяч

В Казанской городской думе обсудили прогноз социально-экономического развития Казани на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Согласно плану, по итогам 2019 года инфляция ожидается на уровне 5%. В последующие годы ожидается, что инфляция остановится на уровне 4%.

По данным председателя комитета экономического развития Артура Валиахметова, в 2019 году заработная плата составила 45063 рубля. При этом безработица не превысила 0,64%, сообщает пресс-служба администрации города.

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