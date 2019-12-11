Страховой Дом ВСК запустил пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов
Страховой Дом ВСК запустил пилотную программу по страхованию ответственности пластических хирургов, разработанную совместно с Институтом пластической хирургии и косметологии (ИПХиК) специально для членов Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ).
Программа была представлена генеральным директором ИПХиК Юрием Грибом на VIII Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая медицина и косметология», который проходил с 5 по 7 декабря на базе технопарка «Сколково». В рамках конгресса состоялся исторический съезд Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов (РОПРЭХ), на котором были определены инновационные пути развития отрасли.
Председатель конгресса Наталья Мантурова отметила актуальность, своевременность программы и значение наличия страховой защиты для цивилизованного развития пластической хирургии в РФ.
Справка
САО «ВСК»
Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.
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