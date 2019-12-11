На Кремлевской набережной появился рождественский грузовик Coca-Cola

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На Кремлевской набережной в Казани появился рождественский грузовик Coca-Cola. Об этом сообщается в соцсетях.

Грузовик будет на набережной с 16.00 до 22.00. Планируется выступление Санты, фотозона и раздача банок Coca-Cola Zero.

Как делятся пользователи в соцсети, мероприятие началось с небольшим опозданием. Вокруг грузовика уже собрались люди.

Также рождественский караван Coca-Cola будет поздравлять казанцев 14—15 декабря в «Меге», с 12.00 до 21.00.