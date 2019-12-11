В компании «Инвэнт» ввели конкурсное производство

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Сегодня в компании «Инвэнт», которая является собственником предприятий, входящих в состав ГК «Инвэнт», введено конкурсное производство.

Это делается с целью создания необходимых условий для привлечения инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса на площадке, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

Так, между правительством Татарстана, «Газпромбанком» и другими достигнуты договоренности о действиях, направленных на поддержку ГК «Инвэнт», в том числе и о формировании контрактной базы на производственном контуре.

Крупнейший кредитор — АО Газпромбанк заинтересовано в поддержании стоимости актива.

Отмечается, что производство с сохранением рабочих мест и зарплаты продолжает осуществляться.

Ранее ГК «Инвэнт» сообщила о попытке рейдерского захвата.