Тимур Билялов: «Я впервые вызван в сборную, мне все равно с кем играть»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов поделился ожиданиями от Кубка Первого канала в составе сборной России по хоккею.

«Ощущения самые прекрасные от вызова в сборную. Мне пока не говорили, в каком матче буду играть. Я впервые в сборной, непринципиально, с кем играть. Двое наших игроков из «Ак Барса» не приехали, но есть еще игроки из моего клуба. Общаюсь я не только с ними, вся команда дружная.

Сорокин — опытный вратарь, постараюсь почерпнуть что-нибудь от работы с ним. Мое дело — работать и ждать своего шанса. С Сорокиным и Самоновым я уже знаком, играли раньше. Вызова я не ждал, просто старался помогать своему клубу. Думаю, в Латвии за меня тоже будут болеть, болельщики оттуда пишут.

Мифтахов с нами ездил за первую команду, ему удачи на молодежном чемпионате мира. Надеюсь, они выиграют золото, и его задрафтуют в НХЛ», — передает слова Билялова Sport24.