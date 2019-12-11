Испытания подлодки «Казань» продлили

Испытания многоцелевой атомной подводной лодки проекта «Ясень-М» «Казань» продлили на несколько дополнительных выходов в море.



Напомним, подлодка поступит на службу в Военно-морской флот России не раньше конца 2020 года.

«Будем стараться сделать это как можно скорее, стоит задача исправления замечаний, которые были получены в результате испытаний, и еще продолжение испытаний минимум на четыре-пять выходов в море. Так что работа предстоит еще достаточно большая», — передает «РИА Новости» слова президента «Объединенной судостроительной корпорации» Алексея Рахманова.

Ранее сообщалось, что подлодка «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море.

