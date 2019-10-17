Атомную подлодку «Казань» передадут флоту не раньше конца 2020 года

Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М поступит на службу в Военно-Морской Флот России не раньше конца 2020 года.

«С «Казанью» рассказывали про проблемы, которые возникают <...> С учетом ряда технических сложных решений, связанных с новизной систем, нам, похоже, придется упражняться с ней весь следующий год», — передает ТАСС слова главы объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексея Рахманова.

По его словам, подлодка на сегодняшний день выполнила в рамках госиспытаний более 12 выходов в море.

Напомним, ранее сообщалось, что атомная подлодка «Казань» войдет в строй в 2020 году.

