Подлодка «Казань» провела торпедные стрельбы в Белом море

Новейшая многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» «Казань» провела испытательные торпедные стрельбы из подводного положения в Белом море.

Экипаж подлодки произвел залп двумя торпедами из подводного положения по подводной цели. По предварительной оценке, испытательные торпедные стрельбы прошли успешно.

Уточняется, что стрельба проводилась в рамках заводских ходовых испытаний корабля.

Отмечается, что «Казань» выполнит еще несколько эпизодов испытаний в Белом море, в том числе связанных с комплексами вооружения, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М поступит на службу в Военно-Морской Флот России не раньше конца 2020 года.

