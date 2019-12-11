В 2020 году татарские фильмы можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре

В 2020 году заработает онлайн-кинотеатр, где можно будет платно посмотреть татарстанские фильмы. Об этом на пресс-конференции рассказал режиссер Ильшат Рахимбай.

Планируется, что любой пользователь сможет посмотреть фильм на сайте за стоимость меньшую, чем за билет в кино. На сайте будут доступны картины в хорошем качестве как татарстанского кинематографа прежних лет, так и новинки кинопроката.

Сейчас портал находится на стадии разработки.

Ранее в казанском кинотеатре «Мир» состоялись показы документальных биографических фильмов об известных личностях Татарстана.