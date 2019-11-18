Сегодня и завтра в Казани покажут биографические фильмы о Назибе Жиганове и Салихе Япееве

В понедельник и во вторник, 18 и 19 ноября, в казанском кинотеатре «Мир» состоятся показы документальных биографических фильмов об известных личностях Татарстана.



Так, сегодня покажут документальные картины о о бывшем главе Татарской государственной филармонии Марате Тазетдинове и экс-министре внутренних дел Татарстана Салихе Япееве. Начало запланировано на 13.00.

Завтра состоится показ фильмов о Япееве и основателе Казанской государственной консерватории Назибе Жиганове. Начало — 10.00

Вход свободный, сообщает «Татаркино».