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Сегодня и завтра в Казани покажут биографические фильмы о Назибе Жиганове и Салихе Япееве

03:34, 18.11.2019
Сегодня и завтра в Казани покажут биографические фильмы о Назибе Жиганове и Салихе Япееве
Фото: tatarkino.ru

В понедельник и во вторник, 18 и 19 ноября, в казанском кинотеатре «Мир» состоятся показы документальных биографических фильмов об известных личностях Татарстана.

Так, сегодня покажут документальные картины о о бывшем главе Татарской государственной филармонии Марате Тазетдинове и экс-министре внутренних дел Татарстана Салихе Япееве. Начало запланировано на 13.00.

Завтра состоится показ фильмов о Япееве и основателе Казанской государственной консерватории Назибе Жиганове. Начало — 10.00

Вход свободный, сообщает «Татаркино».

ОбществоКультура Татарстан
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