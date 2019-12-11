Вангелис Манцарис: «УНИКСу нужно первое место в группе»
Игрок УНИКСа Вангелис Манцарис поделился ожиданиями от сегодняшнего матча в рамках Еврокубка с испанским «Ховентудом».
«Это будет сложная игра на очень опасном паркете. «Ховентуд» хорошо играет, особенно дома.
Нам нужно сыграть против них очень хорошо, особенно в защите. Мы едем в Испанию показать нашу лучшую игру, потому что нам нужно первое место в группе», — заявил Манцарис.
Напомним, что первый раз команды встречались в октябре в Казани, тогда УНИКС выиграл матч со счетом 86:74.
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