Кубок Европы. УНИКС обыграл испанский «Ховентут»
В домашнем матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу казанский УНИКС обыграл испанский «Ховентут» (86:74).
Подопечные Димитриса Прифтиса уверенно начали игру и ко второй половине подошли с отрывом в счете на 16 очков. В заключительной четверти казанцы отдали инициативу гостям, сократив отставание до «минус 11», но в итоге смогли удержать победу.
Самым результативным в составе УНИКСа стал Эррик Макколлум, набравший 32 очка.
УНИКС — Ховентут — 86:74 (26:21, 23:12, 21:20, 16:21).
УНИКС: Макколлум (32), Тайюс (12), Каймакоглу (12).
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