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Опубликовано видео инцидента, за который был задержан волейболист «Зенита»

12:55, 11.12.2019
Опубликовано видео инцидента, за который был задержан волейболист «Зенита»
Фото: zenit-kazan.com

В сети появилось видео инцидента в Бразилии, после которого был задержан французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.

На видеозаписи видно, как мужчина похожий на Нгапета выполняет движение рукой в сторону проходящей мимо девушки. Сразу после этого завязывается перепалка между несколькими очевидцами происшествия.

Напомним, спортсмена обвиняют в сексуальном домогательстве по отношению к местной жительнице. 29-летняя женщина пожаловалась в полицию на то, что Нгапет шлепнул ее по ягодицам.

СпортВолейбол Татарстан
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