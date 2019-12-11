Опубликовано видео инцидента, за который был задержан волейболист «Зенита»

В сети появилось видео инцидента в Бразилии, после которого был задержан французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет.

На видеозаписи видно, как мужчина похожий на Нгапета выполняет движение рукой в сторону проходящей мимо девушки. Сразу после этого завязывается перепалка между несколькими очевидцами происшествия.

Напомним, спортсмена обвиняют в сексуальном домогательстве по отношению к местной жительнице. 29-летняя женщина пожаловалась в полицию на то, что Нгапет шлепнул ее по ягодицам.