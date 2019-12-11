Прогноз: в 2020 году цены на жилье в Казани вырастут на 5—7%

В первом полугодии 2020 года цены на жилье в Казани вырастут примерно на 5—7%. Такие данные приводят аналитики «РБК Татарстан».

Столица РТ занимает третье место среди городов-миллионников по стоимости квадратного метра — средняя цена квадратного метра составляет 94,8 тыс. рублей в новостройке и 80,5 тыс. рублей на рынке вторичного жилья.

По данным аналитиков, несмотря на падение спроса на новостройки, цены на квартиры в продолжат расти.

«Мы ожидаем, что в 2020 году рост цен на жилье в Татарстане не прекратится. Увеличение стоимости квадратного метра недвижимости в среднем на 5—7% можно ожидать уже в первом полугодии 2020 года», — цитирует «РБК Татарстан» руководителя «Абсолют Банка» в Казани Алсу Тазееву.

Ранее в Казани прошел IX Рождественский саммит по недвижимости Российской гильдии управляющих и девелоперов. Там аналитики озвучили информацию, что цены на жилье в Казани в 2020 году существенно расти не будут, но объемы продаж после рекордных показателей этого года пойдут вниз.