Стали известны условия игры российских хоккеистов под флагом страны на ЧМ

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал об условиях, при которых сборная России сможет сыграть на ближайшем чемпионате мира под своим флагом и гимном.

«Если апелляция будет подана и CAS не успеет вынести решение до начала турнира, то у России будет и флаг, и гимн. Если успеет — будем отталкиваться от решения. У Спортивного арбитражного суда будет 5 месяцев. Не факт, что они успеют. Что можно точно сказать — сборная России будет на ЧМ. С флагом или нет — на этот вопрос я пока не могу ответить. На этот вопрос ответит Спортивный арбитражный суд», — заявил Фазель.

Также, по его словам, организация сделает все возможное для сохранения за Россией взрослого и молодежного чемпионатов мира 2023 года.

Напомним, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом.

