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Стали известны условия игры российских хоккеистов под флагом страны на ЧМ

10:46, 11.12.2019
Стали известны условия игры российских хоккеистов под флагом страны на ЧМ
Фото: fhr.ru

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал об условиях, при которых сборная России сможет сыграть на ближайшем чемпионате мира под своим флагом и гимном.

«Если апелляция будет подана и CAS не успеет вынести решение до начала турнира, то у России будет и флаг, и гимн. Если успеет — будем отталкиваться от решения. У Спортивного арбитражного суда будет 5 месяцев. Не факт, что они успеют. Что можно точно сказать — сборная России будет на ЧМ. С флагом или нет — на этот вопрос я пока не могу ответить. На этот вопрос ответит Спортивный арбитражный суд», — заявил Фазель.

Также, по его словам, организация сделает все возможное для сохранения за Россией взрослого и молодежного чемпионатов мира 2023 года.

Напомним, ранее комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом.

СпортХоккей
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