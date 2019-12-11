Юрий Жирков стал обладателем премии «Джентльмен года»

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Полузащитник сборной России и питерского «Зенита» Юрий Жирков стал победителем в ежегодной премии «Джентльмен года», которая вручается газетой «Комсомольская правда».

По итогам голосования, он опередил защитника ЦСКА Марио Фернандеса и игрока «Спартака» Георгия Джикию. В самое ближайшее время Жирков получит традиционный черный смокинг.

Премия «Джентльмен года» вручается с 1994 года. Ее обладателями становятся футболисты, которые лучше всех проявили себя в поддержке ценностей честной игры и являлись образцом поведения на поле и за его пределами.

В прошлом году ее лауреатом стал полузащитник «Спартака» Роман Зобнин.