Бизнес попросил подождать с принятием закона о защите инвестиций

Предприниматели считают, что принятый в первом чтении Госдумы законопроект о защите инвестиций навредит бизнес-климату в стране. Инвесторы попросили не торопиться с принятием закона.

Документ может вызвать инвестиционную паузу, считает президент РСПП Александр Шохин.

«Закон достаточно сырой, многоаспектный, вряд ли возможно его принятие в текущем виде», — приводят «Ведомости» слова помощника президента Андрея Белоусова.

Подготовленный Минфином законопроект раскритиковали почти все министерства, администрация президента РФ и депутаты Госдумы. И все же нижняя палата парламента приняла его в первом чтении.

Законопроект по защите и поощрении капиталовложений был разработан и направлен в РСПП еще летом 2018 года. В марте 2019-го президент РФ Владимир Путин обратил внимание на неготовность документа и потребовал ускорить работу над ним.