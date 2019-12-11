Автодилеры попросили снизить комиссию за быстрые платежи

Российская ассоциация автодилеров (РОАД) обратилась в Центробанк с просьбой понизить комиссию за покупку автомобиля через систему быстрых платежей (СБП). Бизнес утверждает, что сейчас комиссия может превышать маржу сделки.

В письме РОАД регулятору указано: комиссия при покупке через систему составляет 0,4—0,7%. При этом маржинальность сделки не превышает 0,5%. Автодилеры попросили регулятор снизить комиссию до 0,3%, пишут «Известия».

В письме отмечается, что ограничение по сумме операции в СБП на уровне 600 тысяч рублей также работает во вред, поскольку средняя сумма сделки в автосалоне — 1,4 млн рублей.

Напомним, что в этом году Центробанк запустил систему, альтернативную банковским картам. Теперь покупку можно совершить с мобильного телефона, через QR-код.