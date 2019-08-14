СМИ рассказали о количестве операций, совершенных через систему быстрых платежей
С 28 января в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей. За последние полтора месяца сумма операций увеличилась примерно на 65%.
Средняя сумма операции составляет 9,1 тыс. рублей, пишут «Известия» со ссылкой на Банк России.
Так, 200 млн рублей из общей суммы переводов приходится на «Ак Барс Банк». В кредитной организации из Татарстана объем переводов каждый месяц растет на 30%.
Ранее СМИ сообщили, что крупный ретейл готов отказаться от продвигаемой Центробанком системы быстрых платежей (СБП). Компании не устраивает доля, которая будет отходить банкам.ЭкономикаФинансы
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