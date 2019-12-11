В Казани суд закрыл процесс над обвиняемым судьей

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Дошло до суда дело казанского судьи Марины Фирсовой, обвиняемой в мошенничестве . Сегодня намечено первое заседание.



Весь процесс над судьей Московский райсуд Казани постановил провести в закрытом режиме, опасаясь разглашения некой охраняемой законом тайны.

Как выяснило «Реальное время», в материалах уголовного дела нет ни засекреченных результатов оперативно-розыскной деятельности, ни иных сведений, что составляют государственную тайну.

Напомним, Марина Фирсова является судьей Ново-Савиновского райсуда Казани, уголовное дело против нее возбуждали по признакам посредничества во взятке 50 тысяч рублей, но эти подозрения сняли. И обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

Вину судья не признает и считает — татарстанские суды не смогут объективно рассмотреть ее дело. Почему — в материале «Реального времени».