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В честь Виктора Цоя назван новый вид клещей

19:59, 10.12.2019
В честь Виктора Цоя назван новый вид клещей
Фото: youtube.com

Исследователь из Тюменского государственного университета Сергей Ермилов назвал новый вид клещей в честь рок-музыканта, лидера группы «Кино» Виктора Цоя.

Новый вид клещей получил название Trachyoribates viktortsoii. Ученые из Института зоологии Братиславы привезли насекомых из малайзийских лесов.

Ермилов тщательно изучил их и открыл одного клеща, ранее неизвестного науке. Решение назвать свое открытие в честь музыканта ученый пояснил тем, что группа «Кино» оказала на его жизнь большое влияние, пишет Indicator.

Ранее группа ученых из Национального института здоровья в Бетесде разработала новый способ борьбы с алкогольной зависимостью. Для его проверки исследователи научили мышей останавливаться при повышении градуса спиртного.

ОбществоКультура
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