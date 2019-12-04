Ученые нашли метод борьбы с алкоголизмом, отучив мышей от крепкого спиртного

Группа ученых из Национального института здоровья в Бетесде разработала новый способ борьбы с алкогольной зависимостью. Для его проверки исследователи научили мышей останавливаться при повышении градуса спиртного.

Метод заключается в частичной блокировке фермента альдегиддегидрогеназа, расщепляющего спирт в организме. Такой подход позволяет пить некрепкие напитки, например пиво или вино. Однако крепкий алкоголь или большие дозы организм не сможет переносить.

На сегодня препараты для лечения алкогольной зависимости блокируют тот же фермент, но полностью. Это не только вызывает неприятные ощущения при потреблении любого количества спирта, но и влечет побочные эффекты, пишет N+1.

Для проверки своего метода ученые провели эксперимент с мышами. Животным предоставлялись две емкости: с водой и спиртовым раствором. Они должны были выбрать из какой пить. Обычные мыши выбирали алкоголь начиная от 3 градусов, наращивая потребление до 9 градусов. После этого они сокращали долю выпиваемого раствора, но продолжали пить и более крепкий напиток, дойдя до 21 градуса.

Мыши с полностью заблокированным ферментом переставали пить спиртное уже после 3 градусов. А вот животные с частично заблокированной альдегиддегидрогеназой переносили алкоголь до 9 градусов, но отказывались от более крепкой концентрации.

В результате ученые убедились, что частичная блокировка фермента позволит проводить щадящее лечение, а пациенты смогут потреблять слабый алкоголь, испытывая отвращение к более крепким напиткам.